Medina fica sem convite para Taiti; retorno ao Mundial só em 2026

Gabriel Medina não vai disputar a etapa do Taiti, entre os dias 7 e 16 de agosto. Recuperado da cirurgia no ombro, a expectativa era que o tricampeão mundial recebesse um convite para participar do último evento da temporada regular, mas isso não vai acontecer. A informação foi publicada primeiro pelo ge e confirmada pelo UOL.

Medina chegou a pedir oficialmente um convite à WSL para voltar a competir em Teahupoo, mas a Liga Mundial de Surfe (WSL) optou por manter os planos anteriores.

Os dois wildcards disponíveis serão destinados a atletas locais ?um deles para Kauli Vaast, campeão olímpico, e o outro sairá da triagem taitiana.