PSG anuncia goleiro brasileiro de 19 anos

O PSG oficializou a contratação do goleiro brasileiro Renato Marin, de 19 anos, que estava na Roma e teve passagens simultâneas nas categorias de formação de Palmeiras e São Paulo.

Renato Marin assinou com o atual campeão europeu até 2030. O jogador, da safra de 2006, vai defender o seu segundo time na Europa. Ele já havia acertado um pré-contrato com o PSG em fevereiro.

O goleiro brasileiro estava na Roma e chega sem custos. Ele estava no clube desde 2020, quando se mudou com a família para a Itália para defender o gigante do país. Fez sua estreia pela equipe sub-17 dois anos depois.