Florianópolis é campeã em índice de infidelidade, diz aplicativo

Em comparação com o ranking do ano passado, houve mudanças expressivas. Após dois anos consecutivos no topo, Brasília sumiu do ranking das 15 primeiras de 2025. Além da capital federal, sumiram do ranking Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, João Pessoa, Recife, Fortaleza, Maceió, Salvador e São Luís.

Já Florianópolis apareceu pela primeira vez no ranking - e logo no primeiro lugar. Curitiba e Porto Alegre trocaram de posição em relação ao ano anterior, enquanto Guarulhos (11º) e Natal (14º) foram as únicas cidades que mantiveram exatamente a mesma colocação da última edição.

Em comparação com 2024, dez cidades entraram para o ranking. Além de Florianópolis, debutaram Joinville (4º), Contagem (5º), Ribeirão Preto (6º), Sorocaba (7º), Londrina (8º), São José dos Campos (9º), Osasco (10º), Cuiabá (12º) e Uberlândia (13º).