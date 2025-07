Fogo em shopping center mata 60 pessoas no Iraque; VÍDEO

Um incêndio de grandes proporções atingiu na noite de quarta-feira (16) um shopping center na cidade de al-Kut, a cerca de 160 km de Bagdá, no leste do Iraque, e fez cerca de 60 mortos, segundo autoridades locais.

O fogo começou no interior do Hyper Mall, um edifício de cinco andares, e se alastrou rapidamente. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o prédio tomado pelas chamas, enquanto equipes de resgate tentavam evacuar o local e ajudavam pessoas a descer do telhado.