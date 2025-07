Mulher escolhe vítima aleatória e a mata com golpes de machadinha

A Polícia Civil continua investigando o caso da jovem de 20 anos que assassinou um homem de 45 anos com nove golpes de machadinha no rosto. Ela foi presa em flagrante no domingo (13), em Paranavaí (PR). O ataque aconteceu em plena rua, no bairro Jardim Farropilha, e chocou moradores da cidade, que tem pouco mais de 90 mil habitantes.

Segundo a Polícia Civil, a autora do crime foi identificada por câmeras de segurança e localizada ainda com a arma do crime guardada numa mochila. Ao ser abordada, ela confessou o homicídio e revelou que planejava cometer um assassinato há algum tempo. Inicialmente, a intenção era matar um parente, mas desistiu e atacou uma pessoa desconhecida, escolhida ao acaso na rua.