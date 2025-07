Brasil tem aumento de bilionários, mas não tem filantropia

Incentivar mais famílias detentoras de grandes patrimônios a doar é desafio no país, como revelou mapeamento do Idis (Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social) divulgado no final de junho.

Analisando dados do último censo realizado pelo Gife (Grupo de Institutos, Fundações e Empresas), a publicação conclui que a filantropia familiar no Brasil não avança na mesma velocidade observada em outros países, tampouco acompanha o ritmo de crescimento das fortunas.

Em 2022, institutos e fundações familiares associados ao grupo investiram R$ 388 milhões, o que equivale a apenas 8% do total (R$ 4,8 bilhões) de doações mapeadas pela pesquisa que analisa características do investimento social privado no Brasil -o menor valor em quatro anos.