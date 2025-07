Violência no Brasil tende a aumentar durante ondas de calor

De acordo com Elvira Maciel, médica epidemiologista e professora do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública e Meio Ambiente da Fiocruz, essa explicação se relaciona com o fenômeno da homeostase. O mecanismo é responsável por manter as atividades do organismo mesmo diante de alterações do ambiente externo, como mudança de temperatura.

Segundo Maciel, no entanto, a capacidade de regulação interna pode atingir um limite em eventos de calor extremo. "Dá para traçar um paralelo com as crianças. Quando o bebê está com muito calor, ele fica irritado. Por isso, os pediatras recomendam dar um banho frio para ele se acalmar", explica.

Além disso, o calor prejudica o sono e afeta substâncias no cérebro que controlam o humor, podendo aumentar o estresse.