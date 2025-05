Taxa de homicídios cai, mas violência matou quase 46 mil num ano

Povos indígenas, idosos e pessoas com deficiência

A taxa de homicídios entre indígenas foi de 22,8 por 100 mil habitantes em 2023 — acima da média nacional. Ainda assim, o número representa uma queda de 62,6% em relação a 2013.

Entre os idosos, os homens negros seguem como grupo mais vulnerável. A taxa de homicídio foi 61,3% maior entre negros (14,2 por 100 mil) do que entre não negros (8,8). A expectativa de vida ao nascer para homens, que era de 72,1 anos, poderia alcançar 75,3 anos na ausência de mortes por causas externas.

No caso das pessoas com deficiência, a violência afeta principalmente as mulheres, especialmente aquelas com deficiência intelectual, cujas taxas de notificação chegaram a 75,5 por 10 mil, quase três vezes mais do que entre os homens. A violência doméstica foi o tipo mais recorrente, com 11.344 casos registrados, seguida por violência comunitária, mista e institucional.