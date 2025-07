Avaliação de Lula tem oscilação favorável, com 28% de positivo

Para 63% dos entrevistados, Lula deve sim aumentar os impostos dos mais ricos para diminuir o dos mais pobre. Para 33%, o presidente não deveria adotar esse caminho.

Em outra pergunta sobre o tema, 53% acham que o discurso "ricos contra pobres" não está correto por ampliar a chance de mais conflitos e de polarização no país. Já 38% acham que esse tipo de discurso político está correto. Lula e o PT têm aposta nessa linha.

A popularidade do presidente no atual mandato virou uma das principais preocupações governistas a partir do fim do ano passado. Em dezembro, Lula ainda tinha uma avaliação positiva numericamente superior à negativa - 33% a 31%.