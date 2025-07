PGR suspeita de viagem de Torres no 8/1; ex-ministro rebate

A PGR procurou a companhia aérea Gol e questionou a respeito do voo, que respondeu que o localizador informado "não condiz com os dados descritos em nome de Anderson Gustavo Torres" e que não identificou o nome do ex-ministro no voo. Procurada, a Gol disse que não iria se manifestar.

"A escandalosa constatação coloca em xeque a versão do réu de que sua viagem já se encontrava agendada desde muito antes e confirma a sua estratégia deliberada de afastamento e conivência com as ações violentas que se aproximavam", dizem as alegações que finais, que ainda acrescentam ser "insubsistente a versão de que houve comunicação prévia da viagem ao governador do Distrito Federal" e que a defesa não comprovou a afirmação nos autos.

O advogado de Torres, Eumar Novacki, juntou informações sobre a compra das passagens no dia seguinte, nos autos da ação penal.