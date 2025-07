Brasil derrota Argentina e segue líder na Liga das Nações

A Liga das Nações reúne as 18 melhores seleções do mundo na fase preliminar, com 15 rodadas. Apenas as oito primeiras colocadas na primeira fase avançarão às quartas de final (eliminatória). Vale destacar que a China tem vaga assegurada no mata-mata do torneio por sediar a fase final da competição, entre 30 de julho e 3 de agosto.

Demais jogos do Brasil