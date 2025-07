Em briga entre alunas, jovem mira arma na cabeça de uma delas

Segundo a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia, o rapaz não é aluno da escola. A briga aconteceu do lado de fora da unidade e o Batalhão Escolar da Polícia Militar foi acionado.

A direção do colégio afirmou ao Metrópoles que está adotando medidas pedagógicas para lidar com o episódio e reforçou seu compromisso com a mediação de conflitos. A Secretaria de Educação do DF informou que a escola participará de ações voltadas à promoção da cultura de paz.

A motivação da briga e a identidade dos envolvidos não foram divulgadas. Até o momento, a Polícia Civil do DF não abriu investigação sobre o caso.