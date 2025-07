Menina que teve cabelo cortado pela família foi acusada de furto

Uma adolescente de 14 anos apanhou e teve o cabelo cortado por três parentes: a irmã, uma prima e uma tia, em Águas Lindas de Goiás (GO), na segunda-feira (14). As agressoras a acusaram de roubar roupas da casa onde estava hospedada e registraram tudo em vídeo, que circula nas redes sociais.

Nas imagens, a jovem aparece segurada enquanto tem os fios cortados com tesoura e é agredida com tapas e puxões. Uma das mulheres chega a gritar: “Cadê as minhas roupas?”, enquanto outra diz: “Vai ficar careca”. Em um trecho, uma delas se afasta para filmar a cena.