Ministra renuncia após dizer que 'não há mendigos' em Cuba

Até mesmo o presidente, Miguel Díaz-Canel, comentou o ocorrido, afirmando que a falta de sensibilidade ao lidar com a vulnerabilidade social é inaceitável e que a revolução deve cuidar de todos.

"São muito questionáveis a falta de sensibilidade e a importância da vulnerabilidade. A revolução não pode deixar ninguém para trás, essa é a nossa obrigação, nossa responsabilidade como militantes", escreveu no X.

A TV do país divulgou uma nota oficial com a renúncia. "Como resultado da análise realizada pela direção do partido e do governo de Cuba, com Marta Elena Feitó Cabrera, sobre sua intervenção na reunião conjunta de duas Comissões Permanentes de Trabalho da Assembleia Nacional do Poder Popular, a companheira reconheceu seus erros e apresentou sua renúncia", diz o texto.