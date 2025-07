Carteiro autodidata é aprovado em universidade pública; VÍDEO

Incentivado pela filha mais nova, a farmacêutica Náthaly Souza, Rui superou o medo de não passar e se preparou por conta própria com videoaulas e redações. A paixão por idiomas vem de longa data: ele estudou francês no Centro Interescolar de Línguas da Ceilândia e se formou em 2024.

Ruinatan Lopes de Souza, de 65 anos, carteiro da Ceilândia (DF), foi aprovado no vestibular UnB 60+, programa da Universidade de Brasília voltado para pessoas com mais de 60 anos. Ele vai cursar Letras – Tradução (Espanhol), segundo informou o Metrópoles.

Agora, o desafio é com o espanhol. A aprovação foi celebrada com festa surpresa da família, que preparou cartazes e bolo para o novo calouro. "Ele sempre me diz: ‘Não deixe que os pessimistas impeçam seu sonho. Você pode, não pare agora’", contou a filha ao Metrópoles.