Tarifaço: Maioria vê erro de Trump e acerto de Lula ao reagir

Ao responderem sobre qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate, 44% escolhem Lula e o PT, 29% escolhem Bolsonaro e seus aliados, 15% respondem que nenhum dos dois, e 12% não sabem.

As opiniões também se dividem em relação ao motivo de Trump para impor tarifas ao Brasil: 26% dizem que foram as falas de Lula contra o americano durante o encontro dos Brics; 25% não sabem ou não responderam; 22% mencionam as ações do STF contra Bolsonaro; 17% atribuem à influência do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA; e 10% citam as ações do Supremo contra big techs americanas.

O levantamento mostra que, para 55% dos entrevistados, Lula provocou Trump ao criticá-lo no encontro dos Brics. Para 31%, porém, não houve provocação.