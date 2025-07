Giovanna Ewbank e Paulo Vieira detonam fala de sócio da RedeTV!

Giovanna Ewbank e Paulo Vieira usaram as redes sociais para rebater uma declaração do empresário Marcelo de Carvalho, sócio da RedeTV!, que viralizou após ele relatar um caso de furto na Europa. No X, Marcelo afirmou que o irmão de seu filho foi roubado por “um sujeito de aparência africana” e completou: “Dos milhões que a Europa deixou entrar”.

O humorista Paulo Vieira também se manifestou. “Você tem noção que esse cara tem uma televisão? Que televisão é concessão pública? Ele escolhe o conteúdo que milhares de pessoas vão assistir”, disse.

As falas de Marcelo de Carvalho foram apagadas após as críticas, mas o caso continua repercutindo nas redes, com celebridades e internautas cobrando posicionamentos e medidas diante da fala do executivo.



Foto: X