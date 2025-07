Uso de cosméticos para adultos por crianças vai além das alergias

Crianças expostas a produtos recomendados para uso adulto enfrentam riscos à saúde. Cosméticos e cremes dermatológicos podem causar reações alérgicas graves, enquanto medicamentos que contêm hormônios como testosterona e estrogênio podem desencadear o surgimento de sinais de puberdade precoce quando em contato recorrente com meninos e meninas.

A pele infantil é mais sensível e absorve substâncias com mais facilidade. Ainda em pequenas quantidades, o contato com hormônios ligados à puberdade pode causar mudanças no corpo, mesmo que a criança ainda não esteja no momento adequado para isso, afirma Luiz Cláudio Gonçalves de Castro, coordenador do Departamento de Endocrinologia Pediátrica da SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia).

O manual de orientação sobre cosméticos na infância da Sociedade Brasileira de Pediatria diz que a pele da criança é mais suscetível aos efeitos das substâncias presentes nesses produtos devido à sua menor espessura e maior permeabilidade e também por causa do sistema imunológico ainda em desenvolvimento.

Produtos hormonais