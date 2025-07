Tenista modelo relata ataques de ódio nas redes

A canadense Carson Branstine, que atua como modelo enquanto banca a carreira no tênis, falou abertamente sobre mensagens de ódio que recebe sobre sua aparência.

Branstine contou que é chamada nas redes sociais de "alienígena" e que tem traços físicos criticados. Alguns comentários feitos dizem que ela tem características masculinas.

A canadense acrescentou que lida bem com os haters. Em entrevista ao The Sun, ela ponderou que concorda com as mensagens e que é justamente por isso que foi contratada por grandes marcas. Branstine modela para a Wilhelmina e The Outfit, e já trabalhou com a Zara e Lululemon.