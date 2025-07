Repórter pisa em corpo ao gravar sobre afogamento; VÍDEO

Durante a gravação da reportagem sobre o desaparecimento de uma adolescente de 13 anos no Rio Mearim, em Bacabal (MA), o repórter Lenildo Frazão pisou acidentalmente no corpo da vítima, ainda submerso. A jovem, identificada como Raíssa, se afogou enquanto brincava com amigas no rio.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o jornalista aparece dentro d'água quando diz: “Eu acho que tem um negócio aqui no fundo da água”. Em seguida, recua e comenta: “Não, eu não vou não, tenho medo”.