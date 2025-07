Farma Conde anuncia 70 novas unidades em Minas até 2028

O Grupo Farma Conde anunciou nesta semana um plano de expansão que prevê a inauguração de 70 novas lojas em Minas Gerais até 2028. A rede farmacêutica, uma das maiores do país, aposta no potencial econômico do estado para consolidar sua presença na região Sudeste.

As novas unidades estarão concentradas nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul de Minas, com destaque para cidades como Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Varginha, Pouso Alegre e Poços de Caldas. Segundo a empresa, o plano deverá gerar mais de 2 mil empregos diretos ao longo dos próximos três anos, além de movimentar a economia local com a contratação de fornecedores e serviços regionais.

“Vemos com olhar muito positivo a economia e o povo mineiro. Para essa nova fase de crescimento da Farma Conde, não poderíamos deixar de investir e gerar renda nesse estado que é tão bonito e tão próspero”, afirma Manoel Conde Neto, presidente do grupo.