Menino destrói mercado e ninguém pode interferir; VÍDEO

Imagens feitas por um consumidor mostram o momento em que o garoto já destruía prateleiras e produto quando percebeu que era filmado. Irritado, ele partiu para cima do homem, derrubando seu celular e continuando a jogar os itens no chão.

Um menino tumultou um mercado de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, ao derrubar diversas mercadorias pelos corredores e agredir um cliente que tentou impedi-lo. Não há informação sobre quando isto aconteceu.

Durante toda a confusão, nenhum funcionário, segurança ou outro cliente interveio diretamente, embora os empregados tivessem de limpar e organizar tudo novamente. Segundo relatos, a orientação foi de evitar qualquer contato físico com o garoto, sob risco de serem responsabilizados judicialmente pelo Juizado da Infância e Juventude. A única pessoa que tentou contê-lo virou alvo de agressão.

O motivo do comportamento do menor não foi informado, e não há registro de feridos graves. Até o momento, não se sabe se a família do garoto foi localizada ou se alguma medida foi adotada pelas autoridades locais.