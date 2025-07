Líder do PL defende Tarcísio e Eduardo e nega racha na direita

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), justifica a atuação tanto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), quanto do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) na disputa sobre as sanções aplicadas pelo americano Donald Trump ao Brasil.

Nesta segunda-feira (14), Eduardo falou em "desrespeito" do governador após Tarcísio tentar negociar uma saída para as tarifas de 50% com a Embaixada dos Estados Unidos.

"Entendo a posição do Eduardo Bolsonaro, mas tenho convicção que tudo o Tarcísio faz é alinhado com o [ex-]presidente [Jair] Bolsonaro [PL]", diz Sóstenes à coluna.