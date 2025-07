Poeira do Saara em alta intensidade é registrada na Amazônia

Os registros foram feitos no Atto (sigla em inglês para Observatório da Torre Alta da Amazônia), projeto localizado na Estação Científica de Uatumã, cerca de 150 km ao norte de Manaus, no Amazonas, que monitora a floresta de forma ininterrupta.

Em uma demonstração de como os cantos mais distintos do planeta estão conectados por um clima em comum, no primeiro trimestre deste ano foram detectados no coração da Amazônia três eventos intensos de poeira vinda do deserto do Saara.

A chegada de partículas minerais vindas do maior deserto do mundo à maior floresta tropical do planeta é comum de dezembro a março, período marcado pelas chuvas na amazônia. No entanto, os eventos registrados neste ano foram de quatro a cinco vezes mais intensos do que a média para essa época do ano.

"No primeiro semestre do ano, a atmosfera na amazônia é geralmente dominada por partículas de origem natural, com emissões da própria floresta. Comumente, as concentrações [de poeira] são muito baixas. As perturbações causadas pelo transporte de poeira são bastante visíveis na série temporal", explica em comunicado Rafael Valiati, doutorando no Instituto de Física da USP, que estuda esses dados.

Ele classifica as ocorrências deste ano como "razoavelmente" intensas, mas não em níveis inéditos.