Última menina ferida em ataque à escola no RS recebe alta

Entre as novas medidas, estão o uso de interfones, botões de pânico e o controle de entrada de alunos por agendamento e identificação. Professores participarão de oficinas com técnicas de autodefesa, ministradas por agentes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Foi criado ainda um espaço de acolhimento para famílias e profissionais da educação. Quatro psicólogos enviados pelo Ministério da Educação chegaram ao município para reuniões e atendimentos.