Jovem é internado após comer bolinho; polícia apura envenenamento

Um jovem de 19 anos está internado em estado grave após ter comido um bolinho de mandioca na noite de sexta-feira (11) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O alimento foi enviado por uma tia, irmã do pai dele, e consumido por familiares da vítima antes do jantar.

De acordo com os pais de Lucas da Silva Santos, eles receberam os bolinhos por volta das 20h. Todos os que estavam na casa comeram o alimento. Em seguida, a família jantou a comida preparada pela mãe de Lucas.

Cerca de 30 minutos depois, Lucas começou a se sentir mal. Ele foi socorrido com o apoio de um vizinho para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) União. Um médico afirmou para os pais que Lucas havia sido vítima de envenenamento. Depois, ele foi transferido para o Hospital de Urgência, que acionou a Guarda Civil.