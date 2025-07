Fonseca recoloca Brasil no top 50 após 9 anos

João Fonseca é o brasileiro mais jovem na história a entrar no top 50 da ATP. Ele elevou o país ao seleto grupo do tênis masculino após quase uma década e está mais perto de atingir sua meta pessoal para 2025.

O carioca de 18 anos estreou oficialmente como 48º do mundo na atualização desta segunda-feira (14) do ranking. A lista foi divulgada nesta segunda-feira (14) após a disputa de Wimbledon, com João Fonseca saltando seis posições e estando pela primeira vez entre os 50 melhores tenistas da atualidade.

Fonseca é o primeiro brasileiro a entrar no top 50 do mundo de simples desde 2015, quando Thomaz Bellucci estreou no seleto grupo. Desde então, nenhum outro tenista homem do Brasil chegou a conquistar tal feito. O mais próximo havia sido Thiago Wild, que tem #58 como a melhor posição de sua carreira, registrada em maio do ano passado.