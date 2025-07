'100% com o Botafogo', diz Davide ao ser apresentado no Botafogo

Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, falou pela primeira vez como técnico do Botafogo nesta tarde (14). Integrante da comissão da seleção brasileira na "preparação final rumo à Copa do Mundo de 2026", segundo nota da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ele ressaltou o foco atual no Alvinegro.

"Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração e entrega é para o clube. Estou comprometido, vou estar 100% com o clube. Não estou pensando em outra coisa. A Copa do Mundo é no próximo ano e vamos ver como vai acontecer", disse.

"Sei que tenho de mostrar, trabalhar duro, e isso eu vou fazer. Estou aqui hoje pelo meu trabalho. a minha trajetória começou no último jogo e vou passo a passo, com calma, mas com muita ambição".

Reação de Carlo Ancelotti ao convite