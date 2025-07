Dorival perde opções e terá que optar entre atacantes 'em jejum'

A derrota do Corinthians para o Red Bull Bragantino deixou claro um problema da equipe de Dorival Junior: marcar gols. E isso pode continuar incomodando na próxima rodada, na quarta-feira (16), contra o Ceará, mais uma vez pelo Brasileiro.

Dorival Jr tem muitos desfalques no setor ofensivo e terá que escolher entre atacantes que convivem com um jejum de gols ou em garotos da base que ainda não balançaram as redes no profissional. Yuri Alberto segue em recuperação de uma lesão na coluna vertebral, e Romero e Memphis levaram o terceiro amarelo e estão suspensos.

As opções são: Gui Negão (que só tem dois jogos no profissional), Dieguinho (dois jogos no profissional), Kayke (quatro jogos), Héctor Hernandez (não marca um gol há 75 dias) e Talles Magno (149 dias sem marcar).