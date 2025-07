São Paulo iguala pior sequência e vive pesadelo

A derrota para o Flamengo fez com que o São Paulo, agora comandado por Hernán Crespo, igualasse a sua pior sequência de resultados desde o fim do ano passado, quando perdeu três vezes consecutivas.

O Tricolor acumula derrotas para Bahia, Vasco e Flamengo no Brasileirão. Os duelos deixaram o time estacionado nos 12 pontos e perto do Z4 na tabela.

A sequência negativa já é igual a que ocorreu com o São Paulo no fim de 2024, quando foi superado por Grêmio, Juventude e Botafogo nas rodadas finais do torneio. Naquele período, no entanto, a equipe já estava virtualmente garantida na Libertadores.