Homem esfaqueia prostituta porque ela não quis deixar a profissão

Segundo a Polícia Civil, o agressor não aceitava a profissão da mulher, com quem mantinha relacionamento, e tentou forçá-la a abandonar o trabalho. Após insistências sem sucesso, ele cometeu o ataque.

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (11) após esfaquear uma prostituta de 25 anos dentro dum motel no centro do Recife (PE). A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao hospital. O caso é investigado como tentativa de feminicídio.

Clientes do motel, entre eles um sargento do Exército, intervieram e imobilizaram o agressor. O quarto onde crime foi cometido ficou com marcas de sangue e objetos espalhados.

Duas facas usadas no ataque foram apreendidas. O suspeito foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro. Ele alegou à polícia que estaria sendo extorquido pela vítima, o que será apurado durante a investigação.

*Com informações da CNN