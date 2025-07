O imponente prédio do IOU - Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço, na Unicamp, está com uma iluminação diferente! O novo visual é uma referência ao Julho Verde, mês de conscientização quanto a necessidade de diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. O slogan da campanha do IOU é mais que pertinente: “Quem vê no começo, pode mudar o final.”