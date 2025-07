Quatro vezes por ano a Plaenge, nossa cliente de assessoria de imprensa, faz uma reunião geral dos gestores responsáveis por todas as unidades de negócios da construtora. Por dois dias a equipe repassa o desempenho em relação ao que foi planejado no início do ano. Vendas, custos de obra, marketing, despesas administrativas, o mercado e as novidades de cada uma das 10 cidades de atuação no Brasil, e as 3 no Chile. Todos os executivos ficam no mesmo hotel e almoçam todos juntos.” Esses encontros são uma ótima oportunidade de alinhamento de todos e estreitamento do relacionamento pessoal que todo o time de alto desempenho precisa ter. Esta semana foi bem intensa, mas muito proveitosa”, enfatiza Alexandre Fabian, sócio-diretor da Plaenge Empreendimentos. Parabéns, Plaenge!