Emagrecimento sustentável

Medicamentos para emagrecer em formato de canetinhas ganharam popularidade por proporcionarem perda de peso rápida, mas é fundamental que o uso seja feito com acompanhamento médico.

Tive a oportunidade de conversar com o Dr. Lucas Chinellato, médico à frente do Instituto Chinellato, que destacou a importância de uma abordagem personalizada para que os resultados sejam sustentáveis.

“Apesar dos benefícios evidentes, sem acompanhamento adequado a perda de peso pode vir acompanhada de problemas como queda de massa muscular, redução do metabolismo basal, desequilíbrio hormonal e o famoso efeito rebote”, explica Dr. Lucas.

No Instituto Chinellato, ele desenvolveu o Método C.O.R.P.O., que combina o uso estratégico dessas medicações com ajustes metabólicos, hormonais, nutricionais e físicos. “Assim, os pacientes não apenas perdem gordura com maior eficiência, mas preservam a massa muscular, melhoram a energia, evitam o efeito rebote e conquistam resultados sustentáveis.”

Parabéns ao Dr. Lucas Chinellato pelo trabalho sério e comprometido com a saúde real dos pacientes!