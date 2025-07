SP tem 47 ônibus atacados no domingo, e Nunes cobra Polícia Civil

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira (14) que a investigação está demorando. "Está demorando, reconheço. Até faço aqui uma crítica à Polícia Civil. Porque quando temos que elogiar, temos que elogiar. Mas quando temos que criticar, temos que criticar, está demorando", afirmou em entrevista à Globonews. "Mas a certeza que temos é de que a Polícia Civil vai chegar à conclusão de identificar quem são as pessoas e à punição."

Ele também disse que os suspeitos serão indiciados por tentativa de homicídio. Procurada, a SSP não confirmou a informação, nem disse quais as principais linhas de investigação da onda de ataques.

Reportagem da Folha de S.Paulo mostrou que os 191 casos na capital relatados às delegacias entre 21 de maio e 5 de julho se concentraram em uma empresa que opera na zona sul, a Mobibrasil Transporte. Na distribuição por delegacias seccionais (que agrupam os distritos), é a 6ª, na zona sul, que agrupou mais ocorrências no período, com 66 casos de ataque a ônibus. Em seguida está a 3ª seccional, da zona oeste, com 65 casos.