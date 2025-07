Brasileiros investigados por sequestro e roubo de avião

Dois brasileiros são suspeitos de sequestrar o piloto e o copiloto de um avião modelo Cessna Caravan da empresa Air Mercosur, no Paraguai, no sábado (12). A aeronave decolou do Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, por volta das 8h, com destino à Fazenda Ibel, no departamento de Canindeyú, próximo à fronteira com o Mato Grosso do Sul.

Segundo as autoridades paraguaias, o avião transportava um cofre, e ao chegar ao destino foi interceptado por quatro homens, dois deles armados e, supostamente, brasileiros. Os suspeitos renderam os tripulantes e ordenaram que voassem até a Bolívia. O piloto, no entanto, afirmou não haver combustível suficiente e realizou pouso de emergência na propriedade Isla Porã, em Quyquyhó.