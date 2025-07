Bragantino faz no fim e vence Corinthians com goleiro herói

O RB Bragantino surpreendeu e venceu o Corinthians por 2 a 1, na noite deste domingo, em plena Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileiro. Eduardo Sasha abriu o placar de pênalti para o Massa Bruta, Cacá empatou o jogo para o Alvinegro, e Thiago Borbas, no último minuto de jogo, marcou o gol da vitória do Massa Bruta.

Lucão, goleiro do Red Bull Bragantino, foi o nome do jogo. Ele fez seis defesas no jogo e foi um dos principais responsáveis pelo resultado. A partida foi marcada por mitos cartões amarelos: 11 no total. Foram seis do lado corintiano e cinco para o Bragantino.

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão. O RB Bragantino também joga na quarta, mas às 21h30, contra o São Paulo, no estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

