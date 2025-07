Gilmar Mendes faz crítica sobre mortes por PMs em São Paulo

Gilmar Mendes, ministro decano do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que a segurança pública no país necessita de urgente reflexão ao comentar as mortes de dois homens pela Polícia Militar em São Paulo.

Para ele, os casos envolvendo Guilherme Dias, 26, e Igor Santos, 24, evidenciam a necessidade de reflexão do poder público.

"A morte de um jovem inocente de 26 anos, voltando do trabalho, em Parelheiros, e o assassinato de outro jovem de 24 anos, em Paraisópolis, em circunstâncias que indicam para uma possível execução, evidenciam, mais uma vez, a necessidade urgente de reflexão sobre o tema da segurança pública em nosso país", escreveu Mendes em sua conta no X, ex-Twitter, neste sábado (12).