Tecnologia atômica, testada há 80 anos, revolucionou o mundo

A Segunda Guerra Mundial só chegou ao fim, em 1945, após os Estados Unidos lançarem duas bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, matando mais de 100 mil pessoas apenas com as explosões, fora as milhares que perderam as vidas nos anos seguintes devido à radiação.

Novidade na época, as bombas mostraram o poder de uma tecnologia que fora testada pela primeira vez menos de um mês antes, no deserto do Novo México. Na próxima quarta (16), completam-se 80 anos deste teste, conhecido como Trinity.

Aquela tecnologia de destruição baseou-se na fissão nuclear, ou divisão dos núcleos de átomos, que havia sido descoberta apenas sete anos antes pelos cientistas alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann, juntamente com Lise Meitner e Otto Frisch.