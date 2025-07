'Aluna da Unesp desaparecida tentou forçar namorado a assumi-la'

Eles eram defendidos pelo advogado Miguel Ângelo Micas até a manhã desta sexta-feira (11), quando o profissional deixou de representar Yuri e passou a trabalhar apenas com Roberto. A reportagem ligou para Micas, mas não foi atendida e deixou mensagens no WhatsApp, ainda não respondidas.

As buscas pelo corpo de Carmen continuam. Nesta sexta-feira, a polícia esteve no sítio onde Carmen foi vista pela última vez para tentar encontrar vestígios do cadáver, mas nada surgiu. Nos próximos dias, serão realizadas varreduras nos rios da cidade, Tietê e Paraná.

Os responsáveis pela investigação solicitaram ajuda à Marinha para os trabalhos.