Com lei do ex, Flamengo amassa e bate o São Paulo

O Flamengo venceu o São Paulo por 2 a 0, na tarde deste sábado (12), no Maracanã, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileiro.

Luiz Araújo, aplicou a lei do ex, e marcou um golaço contra o seu ex-clube. O atacante defendeu o São Paulo entre os 17 e os 21 anos, antes de ser negociado com o Lille-FRA. Wallace Yan ampliou no último minuto de jogo, após rebote de Rafael.

Hernán Crespo reestreou no comando técnico do São Paulo, mas a equipe não fez uma boa partida. O time atuou com três zagueiros, só se defendeu e terminou o jogo sem dar um chute ao gol (com um total de apenas 5 finalizações).