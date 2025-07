Tarcísio: tarifaço é 'complicado' e anistia, 'ponto de vista'

Nos últimos dias, Tarcísio tem buscado remover o desgaste diante do tarifaço e nas últimas horas fez uma rodada de conversas que passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e pelo chefe da embaixada dos Estados Unidos no Brasil.

O governo Lula (PT) tem associado as consequências econômicas do tarifaço à oposição, inclusive a Tarcísio, aliado de Bolsonaro.

De acordo com interlocutores do governador, Tarcísio pode se colocar como um possível negociador com Trump. O governador, porém, além de ter encontrado obstáculos na conversa com ministros do Supremo, viu resistência dentro do campo bolsonarista para essa tentativa de diálogo com os Estados Unidos.