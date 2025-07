Swiatek atropela Anisimova e é campeã em Wimbledon pela 1ª vez

Swiatek segue invicta em todas as seis decisões de Slam que disputou - antes, foram quatro em Roland Garros e uma no Aberto dos Estados Unidos.

É a primeira vez que uma final feminina de Grand Slam termina com um placar tão elástico desde 1988, quando a alemã Steffi Graf bateu a belarussa Natasha Zvereva na decisão de Roland Garros também com dois pneus. Em Wimbledon, o último duplo 6/0 havia sido em 1983, na vitória da tcheca Martina Navrratilova sobre Andrea Jaeger, também dos Estados Unidos.

Iga Swiatek com o troféu de Wimbledon, pelo qual receberá um prêmio de 3 milhões de libras (cerca de R$ 22,6 milhões) Andrew Couldridge Reuters Uma jogadora de tênis está sorrindo enquanto segura um grande troféu prateado. Seu melhor desempenho no All England Club até então havia sido a fase de quartas de final, em 2023, quando caiu para a ucraniana Elina Svitolina. A tenista de 24 anos agora deve subir da 4ª para a 3ª posição no ranking da WTA (Associação das Tenistas Profissionais).

Anisimova, que começou Wimbledon como nº 12, deve subir para a 7ª posição após o bom resultado em Londres, com direito a eliminação da melhor do mundo, Aryna Sabalenka, na semifinal. A americana faz a melhor temporada da carreira dois anos depois de uma pausa para cuidar de sua saúde mental - além da final inédita em Grand Slam, venceu o WTA 1000 em Doha no início de 2025.

Neste sábado, porém, demorou a entrar na partida. Com saques inseguros e muitos erros não forçados, não confirmou nenhum dos serviços no primeiro set, que terminou em rápidos 25 minutos, em 6-0 para a polonesa.