Depois de derrubar brasileiros, Chelsea desafia insaciável PSG

Chega ao fim neste domingo (13), às 16h (horário de Brasília), a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, versão anabolizada do velho Mundial, agora com 32 participantes e o formato consagrado na disputa de seleções. O MetLife Stadium, em East Rutherford, receberá o desfecho de uma competição que enfrentou questões climáticas e teve crescente sucesso, após um início de públicos diminutos.

Em campo, enquanto sofriam com o calor no verão dos Estados Unidos e lidavam com interrupções nas partidas por risco de raios, Chelsea e Paris Saint-Germain foram avançando. Trilharam caminhos bem distintos, embora ambos com adversários brasileiros, trajetórias que parecem não deixar dúvidas sobre o favoritismo do lado francês.

O PSG chegou à América do Norte já com quatro títulos no ciclo 2024/25: Supercopa da França, Campeonato Francês, Copa da França e Liga dos Campeões. O troféu europeu foi levantado com um massacre de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, e a equipe dirigida por Luis Enrique manteve o ritmo na Copa de Clubes -com um sobressalto, é verdade.