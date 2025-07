Plano de Berlim para cercar sua cracolândia gera protestos

Enquanto famílias brincam com crianças pequenas e turistas andam de bicicleta, ao lado traficantes vendem drogas ao ar livre dentro do parque Görlitzer, localizado em Berlim - o que transforma o espaço em uma espécie de versão alemã da cracolândia.

Para tentar mitigar a venda e o uso de entorpecentes, o governo local decidiu cercar a área e fechar o espaço durante a noite. Mas as medidas geraram protestos de parte da população.

O parque é um dos pontos que compõem as chamadas cenas abertas de uso de drogas na cidade, semelhante ao que acontece na cracolândia no centro de São Paulo. A principal diferença é que na capital alemã são consumidos diversas opções de drogas, com variação entre cada ponto. No Görlitzer, o mais comum são cocaína injetável e heroína.