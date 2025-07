Governo Lula minimiza tentativa de Tarcísio de negociar com EUA

Auxiliares de Lula viram no encontro mais uma tentativa de aplacar as críticas do que um esforço de intermediação sério.

A primeira razão seria que Tarcísio não tem as mesmas atribuições do governo federal para se engajar numa tratativa comercial com outro país, que envolve troca de ofertas de reduções tarifárias. Nas palavras de um ministro de Lula, ele não tem caneta para liderar uma negociação.

A segunda, que Escobar nem sequer é embaixador. É um funcionário longe do círculo de poder que hoje controla a Casa Branca e, nessa avaliação, o movimento de Tarcísio seria inócuo do ponto de vista prático.