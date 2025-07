Brasileirão volta com novos técnicos, reforços e despedidas

Davide vinha trabalhando nas comissões comandadas por Carlo desde 2012. Acompanhou o pai no Paris Saint-Germain, no Real Madrid, no Bayern, no Napoli e no Everton e também chegou com ele ao time nacional do Brasil.

O novo técnico já não poderá contar com o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair, negociados junto ao Nottingham Forest, com a diretoria no mercado em busca de reforços. Luis Guilherme, do West Ham, é um dos nomes que interessa.

Já o Flamengo, que também teve uma perda de peso no elenco, com a saída de Gerson para o Zenit, deve ter em Jorginho, que estreou pelo time nos Estados Unidos, o novo pilar do time no meio de campo.