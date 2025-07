Direita afina discurso sobre tarifaço e ganha terreno com disparo

O discurso pró-Lula, por outro lado, expressa orgulho da postura combativa do presidente frente ao homólogo americano e acusa Bolsonaro de traição por ter provocado as imposição de tarifas. Há também quem veja as medidas como uma consequência dos ataques à soberania brasileira, o que reforça a imagem do petista como defensor do país.

O relatório aponta para mensagens com alto teor emocional, com linguagem agressiva, memética ou sarcástica. Termos como "ladrão de nove dedos", "nazifascista", "mito das joias", "pelego dos EUA" e "bananinha" aparecem com frequência, bem como o uso de risos e emojis para ridicularizar o adversário.

Bailez, da Palver, diz não ser possível dizer que vai haver uma virada. "Pode ser que essa tendência continue ou pode ser que se estabilize. Pode ser que as opiniões das pessoas estejam rígidas, que elas não estejam gostando do que está acontecendo do ponto de vista da narrativa da direita e se mantenham firmes na posição delas."