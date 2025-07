Adolescente de Santos que estava desaparecida é encontrada

"Avisei sobre as coisas que passam na televisão, que não podia ficar conversando com pessoas mais velhas sem me avisar. Mas ela falou que era só um amigo do joguinho", disse.

Maria relata que a filha conhece pouco a região, pois foi morar em Santos em dezembro de 2024. Antes disso, morava no Ceará com a família do pai.

"Ela morava lá com o pai. Ele morreu faz cinco anos. Ela ficou com as tias. Mas agora veio morar comigo. Tenho guarda compartilhada com a avó, mãe do pai dela, que também mora aqui em Santos. Ela sempre foi obediente, boazinha, nunca deu trabalho. Acho que ela fugiu para encontrar esse rapaz", contou.