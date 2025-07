Desmatamento cresce 27% na amazônia e cai 10% no cerrado

Os alertas de desmatamento da amazônia cresceram 27% no primeiro semestre, indo de 1.644,9 km² em 2024 para 2.090,3 km² neste ano. No cerrado, houve redução de 11% do desmate nos primeiros seis meses do ano, caindo de 3.724,3 km² no ano passado para 3.358,3 km² em 2025. Apesar da melhora no índice, o patamar de devastação no bioma ainda é alto.

Os dados são do sistema Deter, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), e foram divulgados nesta sexta-feira (11).

O Deter emite alertas de desmate com o objetivo de orientar ações de fiscalização. Os resultados representam um alerta precoce, mas não são o dado fechado do desmatamento. Os números oficiais são de outro sistema do Inpe, o Prodes, mais preciso e divulgado anualmente.